Авиация группировки "Юг" ударила по скоплениям военных ВСУ в ДНР
Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ под Донецком
Авиация российской группировки "Юг" атаковала управляемыми боеприпасами пункты временной дислокации Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группы Вадим Астафьев в беседе с РИА "Новости".
"Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Северск", — сказал он.
Также удары нанесены по скоплениям украинских военных в районах Курдюмовки и Клещеевки, добавил Астафьев. Вместе с тем удалось поразить склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт расположения Службы безопасности Украины в Краматорске и пункты временной дислокации 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад ВСУ в Константиновке. Ещё в районе села Верхнекаменское артиллерией был атакован украинский склад боеприпасов. Группировка "Юг" уничтожила на огневых позициях миномёты калибра 120 мм в Белогоровке и Ступочках.
Ранее Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25СМ нанесли ракетный удар по огневым позициям ВСУ. Причём пуски ракет выполнялись по площадным целям с выполнением приёма кабрирования.