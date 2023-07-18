Авиация группировки "Юг" ударила по скоплениям военных ВСУ в ДНР

Также удары нанесены по скоплениям украинских военных в районах Курдюмовки и Клещеевки, добавил Астафьев. Вместе с тем удалось поразить склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт расположения Службы безопасности Украины в Краматорске и пункты временной дислокации 3-й горно-штурмовой и 53-й механизированной бригад ВСУ в Константиновке. Ещё в районе села Верхнекаменское артиллерией был атакован украинский склад боеприпасов. Группировка "Юг" уничтожила на огневых позициях миномёты калибра 120 мм в Белогоровке и Ступочках.