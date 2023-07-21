Эта штука из космоса: Учёные раскрыли истинное происхождение таинственной находки в Австралии Официальное заявление по поводу нашумевшего инцидента опубликовано специалистами из Индии. 20 июля, 22:44 3598 3598 На пляже в Австралии нашли неопознанный объект. Обложка © Twitter / Australian Space Agency

Нечто размерами примерно два с половиной на три метра на днях прибило к берегу на пляже в 250 километрах от города Перт на западе Австралии. На место вызвали полицию, местные власти категорически запретили прикасаться и даже приближаться к этому предмету. Сообщается даже о проведении химического анализа, и он показал, что объект с этой точки зрения безопасен. Любопытно, что он в нижней части весь покрыт ракушками. Это означает, что он долго плавал по волнам, прежде чем его вынесло на сушу.

И пока большинство интернет-пользователей по всему миру пускали в ход богатство воображения, знающие люди немедленно опознали этот объект, и 17 июля 2023 года ситуацию объяснил официальный портал новостей индийского оборонного ведомства Indian Defense Research Wing. По опубликованным данным, население взбудоражила ступень индийской космической ракеты Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). Отмечается, что эта ракета — "рабочая лошадка" индийской космической программы: именно на ней страна запускает на орбиту спутники связи, дистанционного зондирования Земли, исследовательские зонды. На PSLV к Луне в 2008 году отправили первую индийскую межпланетную станцию "Чандраян-1", а в 2013-м — марсианский орбитальный аппарат Mars Orbiter Mission (Mangalyaan). А в целом было уже больше 50 успешных пусков этого носителя.

Индийская ракета PSLV-C35. Фото © Wikipedia / Indian Space Research Organisation (GODL-India)

Ракета эта состоит из четырёх ступеней. То, что озадачило австралийцев, — это третья ступень, вот она вместе с соплом своего двигателя, над ней — последняя четвёртая ступень с полезным грузом, то есть с каким-то очередным спутником.

Третья и четвёртая ступени ракеты PSLV. Фото © Indian Space Research Organisation

Эта третья ступень отделяется уже далеко в космосе на высоте 580 километров, гораздо выше орбиты МКС. Напомним, Международная космическая станция летает на высоте около четырёхсот с небольшим километров. Впрочем, в описании одной из миссий индийской ракеты указано, что третья отделилась на высоте 434 километра. В любом случае на этих высотах ничто не может самопроизвольно оставаться бесконечно, то есть отработанная ступень через какое-то время всё равно входит в плотные слои атмосферы, частично прогорает и падает на Землю. Собственно, как и все остальные составные части носителя. Баллистиками всё рассчитывается таким образом, чтобы ракетные ступени падали вдалеке от населённых пунктов, и в данном случае сделано так, чтобы падали в океан.

Последствием которого именно пуска ракеты стала удивительная находка, не уточняется. Благодаря ракушкам ясно, что этот пуск был достаточно давно. В то же время индийские специалисты пишут, что они не ожидали появления упавшей ступени на берегу и это означает проблему в "управлении" космическим мусором.

Авторы Адель Романенкова