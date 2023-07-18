В честь Маяковского Дворцовый мост разведут под музыку "Могучей кучки"

19 июля исполняется 130 лет со дня рождения поэта Владимира Маяковского. В честь этого в Санкт-Петербурге разведут Дворцовый мост, а плейлист шоу "Поющие мосты" в ночь на 22 и 23 июля будет состоять из композиций "Могучей кучки" — музыки, которой особенно восхищался драматург.

В частности, прозвучит "Полёт шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, "Колокольный звон" из оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, а также увертюра на темы трёх русских песен Милия Балакирева. Организатором шоу является газета "Петербургский дневник" — издание проводит "Поющие мосты" с 2016 года.

"В проекте "Поющие мосты" мы уделяем особое внимание литературе: второй год подряд сезон шоу стартует в рамках Книжного салона, а тематические плейлисты к юбилейным датам стали традиционными. Шоу "Поющие мосты" — это уже тоже городская традиция, и мы благодарны за поддержку нашего проекта губернатору Петербурга Александру Беглову и Правительству Петербурга", — сказал главный редактор газеты Кирилл Смирнов.