Дворцовый мост в Петербурге разведут под спортивную музыку в ближайшие выходные

В Санкт-Петербурге в ночь с 14 на 15 июля и с 15 на 16 июля пройдёт звуковое шоу "Поющие мосты". Об этом сообщает газета "Петербургский дневник", которая организует мероприятие при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года.

Уточняется, что в выходные жителей и гостей Петербурга ожидает спортивный тематический плейлист, составленный специально для соревнований по триатлону "Медный всадник". В частности, прозвучат "Марш футболистов" и "Спортивная честь" авторства Матвея Блантера, марш из фильма "Вратарь" Исаака Дунаевского, "Вечерняя песня" Василия Соловьёва-Седого. Кроме того, будут исполнены композиции Альфреда Шнитке "Фанаты" и "Современный спорт", а также марш по мотивам песен из фильмов "Первая перчатка" и "Гимн великому городу" авторства Рейнгольда Глиэра.

"Спортивный плейлист в прошлых сезонах особенно полюбился петербуржцам, поэтому он стал традиционным. При этом петербуржцев ждут и нововведения: особый тематический плейлист подготовлен ко Дню Военно-морского флота, который будет отмечаться 30 июля", — рассказал главред газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

Состязания по триатлону "Медный всадник" пройдут с 14 по 16 июля. В них примут участие более трёх тысяч атлетов из 11 стран: России, Белоруссии, Казахстана, Австрии, Великобритании, Латвии, Нидерландов, Словакии, Узбекистана, Украины и Эстонии.