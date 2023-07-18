Женщинам дали советы, как создать модную укладку с эффектом мокрых волос

Укладка с эффектом мокрых волос, которую многие дизайнеры использовали, чтобы дополнить образы моделей на Неделе моды весна-лето — 2023, придаёт элегантный и свежий вид. Как сделать такую причёску в домашних условиях, рассказала тренер-эксперт парикмахерского сервиса Марта Тухканен.

В первую очередь перед преображением нужно помыть голову, причём высушивать волосы полностью не следует. Если они сухие, то можно распылить небольшое количество воды по всей их длине.

"Можете использовать гели для укладки со средней фиксацией или специальный гель для создания эффекта мокрых волос. Нанесите небольшое количество продукта на ладони и равномерно распределите по всей длине и кончикам волос", — отметила Тухканен в беседе с gazetametro.ru.

Распределить гель поможет расчёска с широкими зубьями. После этого надо аккуратно разделить волосы на пряди — боковые можно закрепить назад заколкой. Кроме того, можно создать завитки. При этом важно позволить волосам "свободно падать" вокруг лица и плеч, подчеркнула специалист.

Для закрепления результата необходимо нанести лёгкий спрей или лак средней фиксации — это предотвратит появление непослушных волосков. Дополнить образ помогут декоративные аксессуары: заколки с цветами или ободок с камнями.