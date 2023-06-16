Всё не так, как думаете: парикмахер из Сети без церемоний рассказал о вреде сухого шампуня для волос

Для начала парикмахер-блогер Денис Шефель рассказал, что большинство людей пользуются сухим шампунем неправильно! Оказывается, нанести средство на уже жирные волосы — не вариант. Эффект чистоты будет весьма сомнительным и недолговечным.

Как правильно использовать сухой шампунь, чтобы волосы не пачкались. Кадры из видео © TikTok / shefden

Так как же пользоваться чудо-средством правильно? Шефель раскрывает секрет: чтобы волосы дольше оставались чистыми, шампунь нужно наносить на прикорневую зону ещё чистых и уложенных волос. И только на следующий день можно обновить слой защиты. Согласитесь, всё совсем не так, как мы представляли.

Сухой шампунь нужно наносить на прикорневую зону ещё чистых и уложенных волос. Фото © Shutterstock

Но негативных последствий от применения сухого шампуня в любом случае избежать крайне трудно. Средство остаётся на волосах и коже головы, забивая поры и препятствуя нормальному дыханию клеток. Это может привести к нарушению роста волос и ослаблению их структуры. Чтобы свести вред к минимуму, Шефель рекомендует мыть голову тщательнее — минимум дважды за раз!

Чтобы свести вред к минимуму, рекомендуется мыть голову тщательнее — минимум дважды за раз. Фото © Freepik / valuavitaly