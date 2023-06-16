Всё не так, как думаете: парикмахер из Сети без церемоний рассказал о вреде сухого шампуня для волос
Сухой шампунь для волос стал незаменимым помощником для многих женщин. Он позволяет освежить волосы и убрать жирность без использования воды и обычного шампуня. Однако, как выяснилось, этот продукт не так безвреден, как кажется.
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Для начала парикмахер-блогер Денис Шефель рассказал, что большинство людей пользуются сухим шампунем неправильно! Оказывается, нанести средство на уже жирные волосы — не вариант. Эффект чистоты будет весьма сомнительным и недолговечным.
Как правильно использовать сухой шампунь, чтобы волосы не пачкались. Кадры из видео © TikTok / shefden
Так как же пользоваться чудо-средством правильно? Шефель раскрывает секрет: чтобы волосы дольше оставались чистыми, шампунь нужно наносить на прикорневую зону ещё чистых и уложенных волос. И только на следующий день можно обновить слой защиты. Согласитесь, всё совсем не так, как мы представляли.
Сухой шампунь нужно наносить на прикорневую зону ещё чистых и уложенных волос. Фото © Shutterstock
Но негативных последствий от применения сухого шампуня в любом случае избежать крайне трудно. Средство остаётся на волосах и коже головы, забивая поры и препятствуя нормальному дыханию клеток. Это может привести к нарушению роста волос и ослаблению их структуры. Чтобы свести вред к минимуму, Шефель рекомендует мыть голову тщательнее — минимум дважды за раз!
Чтобы свести вред к минимуму, рекомендуется мыть голову тщательнее — минимум дважды за раз. Фото © Freepik / valuavitaly
Таким образом, сухой шампунь сложно назвать безвредным средством, как это может показаться на первый взгляд. Если вы хотите сохранить здоровье ваших волос и кожи головы, то используйте его с осторожностью и не злоупотребляйте.
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