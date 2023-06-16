Регион

Уведомления отключены

16 июня, 16:29

Всё не так, как думаете: парикмахер из Сети без церемоний рассказал о вреде сухого шампуня для волос

Сухой шампунь для волос стал незаменимым помощником для многих женщин. Он позволяет освежить волосы и убрать жирность без использования воды и обычного шампуня. Однако, как выяснилось, этот продукт не так безвреден, как кажется.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Для начала парикмахер-блогер Денис Шефель рассказал, что большинство людей пользуются сухим шампунем неправильно! Оказывается, нанести средство на уже жирные волосы — не вариант. Эффект чистоты будет весьма сомнительным и недолговечным.

Как правильно использовать сухой шампунь, чтобы волосы не пачкались. Кадры из видео © TikTok / shefden

Как правильно использовать сухой шампунь, чтобы волосы не пачкались. Кадры из видео © TikTok / shefden

Так как же пользоваться чудо-средством правильно? Шефель раскрывает секрет: чтобы волосы дольше оставались чистыми, шампунь нужно наносить на прикорневую зону ещё чистых и уложенных волос. И только на следующий день можно обновить слой защиты. Согласитесь, всё совсем не так, как мы представляли.

Сухой шампунь нужно наносить на прикорневую зону ещё чистых и уложенных волос. Фото © Shutterstock

Сухой шампунь нужно наносить на прикорневую зону ещё чистых и уложенных волос. Фото © Shutterstock

Но негативных последствий от применения сухого шампуня в любом случае избежать крайне трудно. Средство остаётся на волосах и коже головы, забивая поры и препятствуя нормальному дыханию клеток. Это может привести к нарушению роста волос и ослаблению их структуры. Чтобы свести вред к минимуму, Шефель рекомендует мыть голову тщательнее — минимум дважды за раз!

Чтобы свести вред к минимуму, рекомендуется мыть голову тщательнее — минимум дважды за раз. Фото © Freepik / valuavitaly

Чтобы свести вред к минимуму, рекомендуется мыть голову тщательнее — минимум дважды за раз. Фото © Freepik / valuavitaly

Таким образом, сухой шампунь сложно назвать безвредным средством, как это может показаться на первый взгляд. Если вы хотите сохранить здоровье ваших волос и кожи головы, то используйте его с осторожностью и не злоупотребляйте.

Блогерша показала гениально простой способ, как погладить постельное бельё без утюга

Блогерша показала гениально простой способ, как погладить постельное бельё без утюга

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лайфхаки
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров