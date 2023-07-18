Назван самый "сильный" паспорт мира

В рейтинге самых "сильных" паспортов мира впервые за пять лет сменился лидер. Как сообщает международная консалтинговая компания Henley & Partners, на первое место вышел Сингапур.

"Впервые за пять лет Япония перестала возглавлять рейтинг самых сильных паспортов мира и оказалась на третьем месте. Место лидера занял Сингапур: его граждане могут посещать 193 страны (из 227 проанализированных)", — говорится в сообщении компании о рейтинге на третий квартал текущего года.

На второе место поднялись Германия, Италия и Испания (190 стран), на третьем помимо Японии оказались Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея (189 стран). Паспорт России поместили на 49-е место рейтинга. На сегодняшний день граждане РФ могут посещать без визы или в упрощённом порядке 115 стран. Последними в списке оказались паспорта Афганистана, Ирака и Сирии.