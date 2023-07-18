Психолог объяснила, почему не стоит "залечивать" детей

Многие матери склонны чрезмерно контролировать здоровье детей. Из-за любого недомогания у ребёнка они сразу же бегут к врачу, думая, что так сделают только лучше. Однако на деле всё наоборот: гораздо больше отклонений именно у залеченных малышей. Об этом рассказала психолог Александра Метальникова.

"Мама таким образом спокойнее не станет, а тотальная ответственность за своего ребёнка и его жизнь ничем хорошим не закончится. У залеченных детей гораздо больше отклонений. Например, 80 процентов лечения убивает микрофлору, что приводит к образованию аллергии у детей", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Психолог добавила, что многие болезни у детей проходят сами по себе. Матери же после родов находятся в очень внушаемом состоянии и нередко перегибают палку.

"Для матери каждый шорох может казаться тигром, а каждый совет врача — манна небесная, но на самом деле это не так. То есть 90 процентов того, что врачи находят и приписывают, проходит само без следа. Можно было и не "подскакивать", грубо говоря", — заключила Метальникова.