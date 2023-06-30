Родителям объяснили, в каком возрасте и как рассказать детям об их рождении

Обычно дети в возрасте от трёх до пяти лет начинают задаваться вопросом, откуда они появились, а до двух–трёх лет нужно рассказывать ребёнку о его теле. Как поведать чаду о его рождении и в каком возрасте, объяснил гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачёв в беседе с порталом "Страсти".

"В этом (до двух-трёх лет. — Прим. Лайфа) возрасте дети начинают интересоваться своим телом, в том числе половыми органами, и выясняют признаки отличия девочек и мальчиков, женщин и мужчин. Важно говорить ребёнку о его теле, называя его части и функции, чтобы он осознавал своё тело", — объяснил он.

Дети трёх-четырёх лет часто спрашивают о том, откуда берутся дети и где они были раньше. На данном этапе эксперт предлагает рассказывать им, что малыши растут в животе у мамы. При этом родителям нужно отвечать просто и доступно, используя конкретные названия половых органов и объясняя разницу между мальчиками и девочками. В пять-шесть лет на вопрос о том, как ребёнок попал в живот, можно ответить так: "папа дал маме семечко, из которого вырос ты". При этом не стоит говорить об аистах и капусте. Лучше рассказать основы зачатия и роста малыша внутри мамы.

А вот в возрасте шести-восьми лет у ребят вопросы усложняются. Им уже интересно узнать о роли отца в процессе зачатия, причинах сходства с родителями и возможностях рождения детей у их сверстников. И тогда следует объяснить чаду, что для появления на свет человека папа и мама должны быть взрослые и любить друг друга. Можно ещё рассказать немного о процессе зачатия и рождения детей.

"Когда мама и папа очень любят друг друга, они могут создать новую жизнь. Ты появился на свет из-за нашей любви, и мы очень рады, что у нас есть ты", — привёл Пугачёв пример ответа.

В семь-восемь лет нужно объяснить, какие изменения будут происходить с телом ребёнка в ближайшем будущем. Эксперт советует рассказать ещё о процессе сексуального взаимодействия и о возникновении детей. Беседу о контрацепции стоит завести в возрасте семи-восьми лет. На этом этапе нужно рассказать о методах защиты, зачем они нужны и о последствиях в случае их пренебрежения. В десять лет и старше Пугачёв призывает родителей обсуждать с детьми аспекты сексуальности: физические и эмоциональные изменения, отношения между девушками и парнями, сексуальное поведение, контрацепция и защита от заболеваний.