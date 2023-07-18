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18 июля, 17:02
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Мурашко счёл порочной практикой стремление женщин строить карьеру вместо родов

Стремление женщин откладывать рождение детей ради карьеры и материального обеспечения является порочной практикой. Такое мнение высказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании в Госдуме.

"Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, — я вчера об этом говорил, — когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением", — отметил министр.

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В результате таких действий, по словам Мурашко, возникают проблемы — бесплодие или невынашивание. Из-за подобной схемы планирования жизни сокращается время для рождения третьего и четвёртого ребёнка. По словам министра, женщины должны понимать важность возраста для рождения первого и второго малышей.

Ранее психолог Юлия Лебедева рассказала, что в некоторых случаях женщина долго не может родить из-за проблем в детстве или в отношениях с партнёром.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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