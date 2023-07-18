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18 июля, 17:42

Многокилометровая пробка на Крымский мост со стороны Керчи ликвидирована

Пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова больше нет, а вот со стороны Краснодарского края на въезд в республику собралось уже более 830 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 831 транспортное средство. Время ожидания — более двух часов", — указано в сообщении.

При этом уточняется, что на подъезде со стороны Керчи затруднений на дорогах нет. Днём же там было тоже несколько сотен автомобилей в очереди.

Стало известно, сколько времени займёт путь до Севастополя через новые регионы

Стало известно, сколько времени займёт путь до Севастополя через новые регионы

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ упростила порядок выезда из Крыма по сухопутному коридору, то есть через новые российские регионы: Донецкую Народную Республику и Херсонскую область.

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ТАСС / Эрик Романенко

Наталья Исакова
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