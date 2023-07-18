Многокилометровая пробка на Крымский мост со стороны Керчи ликвидирована

Пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова больше нет, а вот со стороны Краснодарского края на въезд в республику собралось уже более 830 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 831 транспортное средство. Время ожидания — более двух часов", — указано в сообщении.

При этом уточняется, что на подъезде со стороны Керчи затруднений на дорогах нет. Днём же там было тоже несколько сотен автомобилей в очереди.