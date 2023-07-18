"Не сенсация": Ихтиолог развеял миф об обнаруженной на Тайване "рыбе судного дня"

Появление в водах Тайваня сельдяного короля, или, как его называют, "рыбы судного дня", не может быть предвестником землетрясений и каких-либо других катастроф. В этом убеждён профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин.

Дайверы из Тайваня столкнулись с гигантским сельдяным королём. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) /chengruwang

На днях дайверы из Тайваня столкнулись с гигантским сельдяным королём, что считается плохим предзнаменованием. Некоторые местные верят, что рыба всплывает к поверхности прямо перед землетрясениями и другими катаклизмами. Однако Кузищин считает, что предсказание катастроф по появлению сельдяного короля является не более чем мифом, сложившимся из-за суеверий. Учёный отметил, что рыба могла всплыть на поверхность из-за землетрясений, что вполне характерно для глубоководной фауны.

"С очень высокой долей вероятности, появление этой рыбы не является предвестником чего-то чудовищного. <...> В данном случае, скорее всего, просто произошла случайная встреча дайверов со сравнительно малочисленным видом. То есть я бы не назвал это какой-то сенсацией", — высказался ихтиолог в беседе с "Москвой 24".