Регион

Уведомления отключены

19 июля, 00:41
13941

Отпустившую ребёнка с чужим дедушкой воспитательницу привлекли к ответственности

Воспитательница детского сада в Санкт-Петербурге, где на днях перепутали детей, привлечена к дисциплинарной ответственности. Об этом kp.ru рассказали в администрации Невского района. Там также объяснили, что инцидент произошёл случайно, виной тому — первый день работы учреждения в дежурном режиме.

"Дело в том, что сад на улице Крыленко на тот момент в первый день работал в дежурном режиме. Это когда детей из нескольких детсадов собирают в одном, пока в других зданиях идёт ремонт. Сотрудники не были знакомы с родственниками воспитанников. Но это, конечно, не является смягчающим обстоятельством", — пояснили в администрации Невского района.

Там также подчеркнули, что работа была проведена не только с провинившейся воспитательницей, а также и с остальными сотрудниками дошкольного учреждения.

19-летний внук Роберта Де Ниро умер во сне

19-летний внук Роберта Де Ниро умер во сне

Напомним, в Санкт-Петербурге из детского сада в Невском районе города пропала шестилетняя девочка. Родители тут же забили тревогу, однако позднее выяснилось, что детей перепутали: дедушка забрал из садика не свою внучку.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров