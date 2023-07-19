Отпустившую ребёнка с чужим дедушкой воспитательницу привлекли к ответственности

Воспитательница детского сада в Санкт-Петербурге, где на днях перепутали детей, привлечена к дисциплинарной ответственности. Об этом kp.ru рассказали в администрации Невского района. Там также объяснили, что инцидент произошёл случайно, виной тому — первый день работы учреждения в дежурном режиме.

"Дело в том, что сад на улице Крыленко на тот момент в первый день работал в дежурном режиме. Это когда детей из нескольких детсадов собирают в одном, пока в других зданиях идёт ремонт. Сотрудники не были знакомы с родственниками воспитанников. Но это, конечно, не является смягчающим обстоятельством", — пояснили в администрации Невского района.

Там также подчеркнули, что работа была проведена не только с провинившейся воспитательницей, а также и с остальными сотрудниками дошкольного учреждения.