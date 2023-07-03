19-летний внук Роберта Де Ниро умер во сне
Умер 19-летний внук Роберта Де Ниро Леандро
Леандро Де Ниро Родригез, внук Роберта Де Ниро. Обложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / drenadeniro
Леандро Де Ниро Родригез, внук Роберта Де Ниро, скончался минувшей ночью. Ему было всего 19 лет. О трагедии сообщила в своём Instagram* дочь актёра Дрена.
По словам матери погибшего, юноша лёг спать и не проснулся. Точная причина смерти не уточняется.
"Мой прекрасный милый ангел. Я любила тебя без слов с того момента, как почувствовала тебя в своём животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было в моей жизни. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет. Мне так жаль, мой малыш", — написала Дрена.
Сам Роберт Де Ниро на вопросы СМИ о кончине внука отвечать отказался. Где и когда состоятся похороны Леандро, также не сообщается.
Ранее стало известно, что 19-летний Сулейман Давуд, трагически погибший на батискафе "Титан", собирался поставить рекорд по сборке кубика Рубика на глубине океана — и его мать уступила сыну своё место.
* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.