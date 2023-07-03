19-летний внук Роберта Де Ниро умер во сне

"Мой прекрасный милый ангел. Я любила тебя без слов с того момента, как почувствовала тебя в своём животе. Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что когда-либо было в моей жизни. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет. Мне так жаль, мой малыш", — написала Дрена.