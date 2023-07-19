Украинский беспилотник сбросил боеприпас на машинный двор сельхозкомплекса под Курском

Украинский беспилотник атаковал территорию сельхозкомплекса в Курской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл рано утром 19 июля.

По информации телеграм-канала, БПЛА сбросил боеприпас на машинный двор сельскохозяйственного комплекса "Победа" в деревне Елизаветовка. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет.