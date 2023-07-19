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19 июля, 06:23

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на машинный двор сельхозкомплекса под Курском

SHOT: ВСУ атаковали машинный двор сельхозкомплекса в Курской области

Украинский беспилотник атаковал территорию сельхозкомплекса в Курской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл рано утром 19 июля.

По информации телеграм-канала, БПЛА сбросил боеприпас на машинный двор сельскохозяйственного комплекса "Победа" в деревне Елизаветовка. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет.

Пятеро мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ посёлка Шамино в Белгородской области

Пятеро мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ посёлка Шамино в Белгородской области

Напомним, 10 июля ВСУ уже обстреливали машинный двор данного сельхозкомплекса. Тогда украинские войска атаковали тремя минами калибра 120 мм.

Обложка ©

T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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