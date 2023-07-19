Украинский беспилотник сбросил боеприпас на машинный двор сельхозкомплекса под Курском
SHOT: ВСУ атаковали машинный двор сельхозкомплекса в Курской области
Украинский беспилотник атаковал территорию сельхозкомплекса в Курской области. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл рано утром 19 июля.
По информации телеграм-канала, БПЛА сбросил боеприпас на машинный двор сельскохозяйственного комплекса "Победа" в деревне Елизаветовка. К счастью, никто не пострадал, разрушений нет.
Напомним, 10 июля ВСУ уже обстреливали машинный двор данного сельхозкомплекса. Тогда украинские войска атаковали тремя минами калибра 120 мм.
Обложка ©
T.me / V_Zelenskiy_official