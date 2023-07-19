МЧС очистило от взрывоопасных предметов более 890 га в новых регионах России

Пиротехники МЧС обследовали и очистили от взрывоопасных предметов более 890 гектаров в новых регионах РФ. Такие данные привёл глава ведомства Александр Куренков.

"Обнаружено и обезврежено свыше 90 тысяч снарядов, мин и других боеприпасов. Особое внимание обращено на земли сельхозназначения, территории вокруг объектов энергетики и жизнеобеспечения населения", — сказал Куренков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.