МЧС очистило от взрывоопасных предметов более 890 га в новых регионах России
Пиротехники МЧС обследовали и очистили от взрывоопасных предметов более 890 гектаров в новых регионах РФ. Такие данные привёл глава ведомства Александр Куренков.
"Обнаружено и обезврежено свыше 90 тысяч снарядов, мин и других боеприпасов. Особое внимание обращено на земли сельхозназначения, территории вокруг объектов энергетики и жизнеобеспечения населения", — сказал Куренков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе планируется полностью разминировать к лету 2024 года, сейчас силы РФ уже приступили к работам.
ТАСС / МЧС РФ