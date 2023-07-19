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19 июля, 09:06

МЧС очистило от взрывоопасных предметов более 890 га в новых регионах России

Пиротехники МЧС обследовали и очистили от взрывоопасных предметов более 890 гектаров в новых регионах РФ. Такие данные привёл глава ведомства Александр Куренков.

"Обнаружено и обезврежено свыше 90 тысяч снарядов, мин и других боеприпасов. Особое внимание обращено на земли сельхозназначения, территории вокруг объектов энергетики и жизнеобеспечения населения", — сказал Куренков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Хуснуллин заявил, что за год население Мариуполя выросло на 100 тысяч

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А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе планируется полностью разминировать к лету 2024 года, сейчас силы РФ уже приступили к работам.

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ТАСС / МЧС РФ

Александра Вишнякова
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