Отец Леонида Агутина попал в больницу
ТАСС: Отец Леонида Агутина госпитализирован в Москве в плановом порядке
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Советского певца и композитора Николая Агутина планово госпитализировали. Отец музыканта Леонида Агутина находится в больнице в Москве.
"Всё нормально, плановая госпитализация. Всё замечательно, всё хорошо", — сообщил он в беседе с ТАСС.
Как пишет агентство, Агутин-старший сам обратился в клинику с жалобами на утомляемость, боль в икроножных мышцах и беспокойный сон. Врачи решили положить артиста в клинику под наблюдение.
Ранее Лайф писал, что в Москве экстренно госпитализировали актёра Игоря Ясуловича. У народного артиста России подозревали острое повреждение почек. 81-летний артист перенёс уже несколько операций. При этом сын народного артиста России заявил, что отца госпитализировали планово.