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19 июля, 12:34

Отец Леонида Агутина попал в больницу

ТАСС: Отец Леонида Агутина госпитализирован в Москве в плановом порядке

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Советского певца и композитора Николая Агутина планово госпитализировали. Отец музыканта Леонида Агутина находится в больнице в Москве.

"Всё нормально, плановая госпитализация. Всё замечательно, всё хорошо", — сообщил он в беседе с ТАСС.

Как пишет агентство, Агутин-старший сам обратился в клинику с жалобами на утомляемость, боль в икроножных мышцах и беспокойный сон. Врачи решили положить артиста в клинику под наблюдение.

Ранее Лайф писал, что в Москве экстренно госпитализировали актёра Игоря Ясуловича. У народного артиста России подозревали острое повреждение почек. 81-летний артист перенёс уже несколько операций. При этом сын народного артиста России заявил, что отца госпитализировали планово.

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Иван Косицын
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