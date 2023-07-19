Отец Леонида Агутина попал в больницу

Советского певца и композитора Николая Агутина планово госпитализировали. Отец музыканта Леонида Агутина находится в больнице в Москве.

"Всё нормально, плановая госпитализация. Всё замечательно, всё хорошо", — сообщил он в беседе с ТАСС.