Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией

Напомним, что мониторинг обстановки на границе с РФ белорусские пограничники начали с 5 мая 2023 года. Речь шла о шести основных путях автомобильного сообщения. В Минске уточняли, что мониторинг проводился в рамках подготовки к выполнению ратифицированного Соглашения между правительствами двух стран о взаимном признании виз и "по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства".