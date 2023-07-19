Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией
Погранкомитет Белоруссии: Мониторинговые мероприятия на границе с РФ прекращены
Белорусские пограничники сообщили, что прекратили мониторинг на госгранице с Россией. Об этом проинформировал официальный представитель Погранкомитета республики Антон Бычковский.
"Мониторинговые мероприятия на границе с Российской Федерацией в настоящий момент прекращены", — приводит его заявление ТАСС.
Напомним, что мониторинг обстановки на границе с РФ белорусские пограничники начали с 5 мая 2023 года. Речь шла о шести основных путях автомобильного сообщения. В Минске уточняли, что мониторинг проводился в рамках подготовки к выполнению ратифицированного Соглашения между правительствами двух стран о взаимном признании виз и "по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства".
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