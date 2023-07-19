Регион

Уведомления отключены

19 июля, 12:32

Белорусские пограничники прекратили мониторинг на границе с Россией

Погранкомитет Белоруссии: Мониторинговые мероприятия на границе с РФ прекращены

Белорусские пограничники сообщили, что прекратили мониторинг на госгранице с Россией. Об этом проинформировал официальный представитель Погранкомитета республики Антон Бычковский.

"Мониторинговые мероприятия на границе с Российской Федерацией в настоящий момент прекращены", приводит его заявление ТАСС.

Украина перебрасывает войска к границе с Белоруссией

Украина перебрасывает войска к границе с Белоруссией

Напомним, что мониторинг обстановки на границе с РФ белорусские пограничники начали с 5 мая 2023 года. Речь шла о шести основных путях автомобильного сообщения. В Минске уточняли, что мониторинг проводился в рамках подготовки к выполнению ратифицированного Соглашения между правительствами двух стран о взаимном признании виз и "по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства".

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Белоруссия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров