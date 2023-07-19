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19 июля, 13:02

Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от конфликта на Украине

<p>Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / AP / Louise Delmotte</p>

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / AP / Louise Delmotte

Все страны мира уже начинают уставать от украинского конфликта. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на саммите лидеров ЕС и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать", — приводит агентство Bloomberg его слова.

В ходе саммита Лула да Силва выступил против резких и поспешных высказываний в адрес России. В частности, он раскритиковал слова президента Чили Габриэля Борича, который призвал лидеров стран Латинской Америки осудить Москву. Бразильский лидер также заявил о необходимости создать союз государств, которые смогут помочь в достижении мира между РФ и Украиной.

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Наталья Исакова
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