Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от конфликта на Украине

Все страны мира уже начинают уставать от украинского конфликта. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на саммите лидеров ЕС и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать", — приводит агентство Bloomberg его слова.

В ходе саммита Лула да Силва выступил против резких и поспешных высказываний в адрес России. В частности, он раскритиковал слова президента Чили Габриэля Борича, который призвал лидеров стран Латинской Америки осудить Москву. Бразильский лидер также заявил о необходимости создать союз государств, которые смогут помочь в достижении мира между РФ и Украиной.