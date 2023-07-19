Президент Бразилии заявил, что мир начал уставать от конфликта на Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © ТАСС / AP / Louise Delmotte
Все страны мира уже начинают уставать от украинского конфликта. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на саммите лидеров ЕС и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе.
"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать", — приводит агентство Bloomberg его слова.
В ходе саммита Лула да Силва выступил против резких и поспешных высказываний в адрес России. В частности, он раскритиковал слова президента Чили Габриэля Борича, который призвал лидеров стран Латинской Америки осудить Москву. Бразильский лидер также заявил о необходимости создать союз государств, которые смогут помочь в достижении мира между РФ и Украиной.
Ранее в Киеве назвали Украину "кладбищем имени Зеленского". Как отметил экс-советник Леонида Кучмы, для выхода Незалежной из кризиса нужно пойти на переговоры с Россией и провести досрочные выборы президента страны.