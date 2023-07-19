В Алтайском крае мальчик ушёл из дома, и вот уже 4 дня о нём ничего не известно
В Алтайском крае уже четыре дня ищут 13-летнего подростка
Пропавший в Алтайском крае подросток. Обложка © СУ СК РФ по Алтайскому краю
В Алтайском крае правоохранители и волонтёры уже четыре дня ищут 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, вечером 15 июля Саша ушёл из дома в городе Бийске в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее несовершеннолетний из дома не уходил. По факту безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Приметы подростка: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зелёные. Был одет в футболку тёмно-синего цвета, синие джинсовые шорты, на ногах чёрные резиновые сланцы.
Ранее в Туве спасатели нашли потерявшихся сборщиков кедрового ореха. В МЧС уточнили, что четверо взрослых и 16-летний парень были найдены в 60 километрах от села Шуурмак. У них сломалась машина.