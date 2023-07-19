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19 июля, 12:52
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В Алтайском крае мальчик ушёл из дома, и вот уже 4 дня о нём ничего не известно

В Алтайском крае уже четыре дня ищут 13-летнего подростка

<p>Пропавший в Алтайском крае подросток. Обложка © <a href="https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1810027/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Алтайскому краю</a></p>

Пропавший в Алтайском крае подросток. Обложка © СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае правоохранители и волонтёры уже четыре дня ищут 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, вечером 15 июля Саша ушёл из дома в городе Бийске в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее несовершеннолетний из дома не уходил. По факту безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Приметы подростка: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зелёные. Был одет в футболку тёмно-синего цвета, синие джинсовые шорты, на ногах чёрные резиновые сланцы.

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Ранее в Туве спасатели нашли потерявшихся сборщиков кедрового ореха. В МЧС уточнили, что четверо взрослых и 16-летний парень были найдены в 60 километрах от села Шуурмак. У них сломалась машина.

Иван Косицын
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