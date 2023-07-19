Мужчина, похитивший в Шахтах шестилетнюю девочку, смотрел с ней дома телевизор

Житель Ростовской области, которого задержали по делу о похищении шестилетней девочки в Шахтах, привёл её домой и смотрел с ней телевизор. При этом мужчина по дороге к жилищу успел выпить пива. Об этом похититель рассказал в ходе допроса правоохранителям, видео опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сотрудники СКР проводят следствие по делу о похищении ребёнка в Ростовской области. Видео © Telegram / Следком

"Спросил, где она живёт. Она сказала: "Живу там дальше". Привёл домой к себе... По пути пиво пил. [Когда пришли ко мне домой], я сел на пол смотреть телевизор", — рассказал в ходе допроса мужчина.

В Следкоме подчеркнули, что расследование по уголовному делу о похищении шестилетней девочки в Ростовской области продолжается.