Мужчина, похитивший в Шахтах шестилетнюю девочку, смотрел с ней дома телевизор
СК: Житель Шахт смотрел с похищенной 6-летней девочкой дома телевизор
Житель Ростовской области, которого задержали по делу о похищении шестилетней девочки в Шахтах, привёл её домой и смотрел с ней телевизор. При этом мужчина по дороге к жилищу успел выпить пива. Об этом похититель рассказал в ходе допроса правоохранителям, видео опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Следственного комитета РФ.
Сотрудники СКР проводят следствие по делу о похищении ребёнка в Ростовской области. Видео © Telegram / Следком
"Спросил, где она живёт. Она сказала: "Живу там дальше". Привёл домой к себе... По пути пиво пил. [Когда пришли ко мне домой], я сел на пол смотреть телевизор", — рассказал в ходе допроса мужчина.
В Следкоме подчеркнули, что расследование по уголовному делу о похищении шестилетней девочки в Ростовской области продолжается.
О пропаже шестилетней девочки стало известно накануне. Она исчезла во время прогулки с бабушкой. Женщина отвлеклась, чтобы одеть младшего внука, но, когда вернулась, малышки уже не было. По данным полиции, её увёл неизвестный мужчина. Позже ребёнка нашли дома у похитителя. Мужчина был задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Похищение, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего".
Telegram / Следком