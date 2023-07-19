Регион

Уведомления отключены

19 июля, 10:06
5415

Мужчина, похитивший в Шахтах шестилетнюю девочку, смотрел с ней дома телевизор

СК: Житель Шахт смотрел с похищенной 6-летней девочкой дома телевизор

Житель Ростовской области, которого задержали по делу о похищении шестилетней девочки в Шахтах, привёл её домой и смотрел с ней телевизор. При этом мужчина по дороге к жилищу успел выпить пива. Об этом похититель рассказал в ходе допроса правоохранителям, видео опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сотрудники СКР проводят следствие по делу о похищении ребёнка в Ростовской области. Видео © Telegram / Следком

"Спросил, где она живёт. Она сказала: "Живу там дальше". Привёл домой к себе... По пути пиво пил. [Когда пришли ко мне домой], я сел на пол смотреть телевизор", — рассказал в ходе допроса мужчина.

В Следкоме подчеркнули, что расследование по уголовному делу о похищении шестилетней девочки в Ростовской области продолжается.

Похититель шестилетней девочки из Шахт ранее был судим за изнасилование

Похититель шестилетней девочки из Шахт ранее был судим за изнасилование

О пропаже шестилетней девочки стало известно накануне. Она исчезла во время прогулки с бабушкой. Женщина отвлеклась, чтобы одеть младшего внука, но, когда вернулась, малышки уже не было. По данным полиции, её увёл неизвестный мужчина. Позже ребёнка нашли дома у похитителя. Мужчина был задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Похищение, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Обложка ©

Telegram / Следком

Светлана Оперук
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Криминал
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров