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18 июля, 19:23
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В Шахтах ищут шестилетнюю девочку, которая ушла с площадки с незнакомцем

<p>Пропавшая Алиса Белова. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/my_bataysk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мой Батайск</a></p>

Пропавшая Алиса Белова. Обложка © vk.com / Мой Батайск

В городе Шахты Ростовской области ищут шестилетнюю девочку, которая бесследно исчезла во время прогулки. Как сообщили в региональном управлении МВД, последний раз Алису Белову видели 18 июля.

По данным местных СМИ, днём девочка отправилась на прогулку с бабушкой на детскую площадку возле дома на улице Хабарова. Женщина отвлеклась, чтобы собрать на прогулку младшего внука, но, когда вернулась, внучка исчезла. Родители малышки сразу же обратились в полицию. Сейчас её ищут более 150 человек, в числе которых сотрудники полиции и неравнодушные местные жители.

"Сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России по городу Шахты устанавливают местонахождение несовершеннолетней, которая 18 июля 2023 года около 16:30 ушла с детской площадки, расположенной по адресу: Шахты, улица Хабарова, 16, предположительно, в сопровождении мужчины, личность которого устанавливается", — сообщили в МВД.

Рост девочки около 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч, собраны в два хвоста, глаза голубые. Алиса была одета в оранжевый или бежевый топ и джинсовые шорты. С собой у неё был рюкзак светлого цвета.

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Ранее Лайф писал, что пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой. Она потерялась во время отдыха с родителями на турбазе "Верхний Чуб".

Оксана Попова
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