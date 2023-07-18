В Шахтах ищут шестилетнюю девочку, которая ушла с площадки с незнакомцем

В городе Шахты Ростовской области ищут шестилетнюю девочку, которая бесследно исчезла во время прогулки. Как сообщили в региональном управлении МВД, последний раз Алису Белову видели 18 июля.

По данным местных СМИ, днём девочка отправилась на прогулку с бабушкой на детскую площадку возле дома на улице Хабарова. Женщина отвлеклась, чтобы собрать на прогулку младшего внука, но, когда вернулась, внучка исчезла. Родители малышки сразу же обратились в полицию. Сейчас её ищут более 150 человек, в числе которых сотрудники полиции и неравнодушные местные жители.

"Сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России по городу Шахты устанавливают местонахождение несовершеннолетней, которая 18 июля 2023 года около 16:30 ушла с детской площадки, расположенной по адресу: Шахты, улица Хабарова, 16, предположительно, в сопровождении мужчины, личность которого устанавливается", — сообщили в МВД.

Рост девочки около 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч, собраны в два хвоста, глаза голубые. Алиса была одета в оранжевый или бежевый топ и джинсовые шорты. С собой у неё был рюкзак светлого цвета.