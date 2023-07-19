Похититель шестилетней девочки из Шахт ранее был судим за изнасилование
Похититель шестилетней девочки из Ростовской области. Обложка © SHOT
Похититель шестилетней девочки из Шахт Ростовской области ранее был судим за изнасилование. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
При этом над похищенной накануне девочкой 41-летний Иван Г., предварительно, надругаться не успел. При первом осмотре следов насилия на теле ребёнка обнаружено не было.
Оказалось, что у похитителя крайне богатое преступное прошлое: в 2004 году его судили за разбой, через четыре года — за грабёж, спустя ещё шесть лет — за изнасилование, а в 2021-м — за кражу.
О пропаже шестилетней девочки стало известно накануне. Она исчезла во время прогулки с бабушкой. Женщина отвлеклась, чтобы одеть младшего внука, но, когда вернулась, малышки уже не было. По данным полиции, её увёл неизвестный мужчина. Позже ребёнка нашли дома у похитителя. Мужчина был задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Похищение, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего".