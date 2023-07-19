Похититель шестилетней девочки из Шахт ранее был судим за изнасилование

Похититель шестилетней девочки из Шахт Ростовской области ранее был судим за изнасилование. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

При этом над похищенной накануне девочкой 41-летний Иван Г., предварительно, надругаться не успел. При первом осмотре следов насилия на теле ребёнка обнаружено не было.

Оказалось, что у похитителя крайне богатое преступное прошлое: в 2004 году его судили за разбой, через четыре года — за грабёж, спустя ещё шесть лет — за изнасилование, а в 2021-м — за кражу.