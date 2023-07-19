Регион

Уведомления отключены

19 июля, 08:37
5638

Похититель шестилетней девочки из Шахт ранее был судим за изнасилование

<p>Похититель шестилетней девочки из Ростовской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54324" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Похититель шестилетней девочки из Ростовской области. Обложка © SHOT

Похититель шестилетней девочки из Шахт Ростовской области ранее был судим за изнасилование. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

При этом над похищенной накануне девочкой 41-летний Иван Г., предварительно, надругаться не успел. При первом осмотре следов насилия на теле ребёнка обнаружено не было.

Оказалось, что у похитителя крайне богатое преступное прошлое: в 2004 году его судили за разбой, через четыре года — за грабёж, спустя ещё шесть лет — за изнасилование, а в 2021-м — за кражу.

Покупал сладости: В Шахтах шестилетняя девочка попала на камеры в магазине с неизвестным мужчиной

Покупал сладости: В Шахтах шестилетняя девочка попала на камеры в магазине с неизвестным мужчиной

О пропаже шестилетней девочки стало известно накануне. Она исчезла во время прогулки с бабушкой. Женщина отвлеклась, чтобы одеть младшего внука, но, когда вернулась, малышки уже не было. По данным полиции, её увёл неизвестный мужчина. Позже ребёнка нашли дома у похитителя. Мужчина был задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Похищение, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров