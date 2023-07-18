Покупал сладости: В Шахтах шестилетняя девочка попала на камеры в магазине с неизвестным мужчиной

Шестилетнюю пропавшую девочку Алису Белову из Шахт после пропажи заметили в одном из местных магазинов с неизвестным мужчиной. Судя по видео с камер видеонаблюдения, незнакомец купил малышке сладости, а себе — алкоголь.

Камеры зафиксировали пропавшую Алису Белову из Шахт с неизвестным мужчиной в магазине. Видео © t.me / Че по Ростову

На опубликованных кадрах видно, как малышка с мужчиной заходит в магазин "Господин Ростов" и начинает разглядывать прилавки. Там неизвестный мужчина покупает ей сладости, а себе — бутылку алкоголя. После этого они ушли в неизвестном направлении.

Рост мужчины около 180 см. У него короткая стрижка и среднее телосложение. Одет он был в синюю футболку и джинсовые шорты.