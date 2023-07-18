Покупал сладости: В Шахтах шестилетняя девочка попала на камеры в магазине с неизвестным мужчиной
Появилось видео с пропавшей девочкой из Шахт, которую увёл неизвестный мужчина
Шестилетнюю пропавшую девочку Алису Белову из Шахт после пропажи заметили в одном из местных магазинов с неизвестным мужчиной. Судя по видео с камер видеонаблюдения, незнакомец купил малышке сладости, а себе — алкоголь.
Камеры зафиксировали пропавшую Алису Белову из Шахт с неизвестным мужчиной в магазине. Видео © t.me / Че по Ростову
На опубликованных кадрах видно, как малышка с мужчиной заходит в магазин "Господин Ростов" и начинает разглядывать прилавки. Там неизвестный мужчина покупает ей сладости, а себе — бутылку алкоголя. После этого они ушли в неизвестном направлении.
Рост мужчины около 180 см. У него короткая стрижка и среднее телосложение. Одет он был в синюю футболку и джинсовые шорты.
Лайф сообщал, что в городе Шахты Ростовской области ищут шестилетнюю девочку, которая бесследно исчезла во время прогулки. Последний раз Алису Белову видели 18 июля. Рост девочки около 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч, собраны в два хвоста, глаза голубые. Алиса была одета в оранжевый или бежевый топ и джинсовые шорты. С собой у неё был рюкзак светлого цвета.
t.me / Че по Ростову