Найдена шестилетняя девочка, которую с площадки в Шахтах увёл незнакомец

Полицейские нашли пропавшую шестилетнюю девочку из Шахт Ростовской области, которую увёл с площадки неизвестный мужчина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Благодаря принятым мерам были оперативно установлены личность мужчины, который увёл ребёнка, и его местожительство. Сотрудники полиции немедленно выехали к нему домой, где и была обнаружена пропавшая. В настоящее время её осматривают медики", — сказано в сообщении.

Сейчас подозреваемый в похищении ребёнка задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Похищение, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего".