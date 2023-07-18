Найдена шестилетняя девочка, которую с площадки в Шахтах увёл незнакомец
Шестилетнюю девочку, которую увёл с площадки в Шахтах незнакомец, нашли живой
Пропавшая шестилетняя девочка найдена живой. Обложка © vk.com / Мой Батайск
Полицейские нашли пропавшую шестилетнюю девочку из Шахт Ростовской области, которую увёл с площадки неизвестный мужчина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Благодаря принятым мерам были оперативно установлены личность мужчины, который увёл ребёнка, и его местожительство. Сотрудники полиции немедленно выехали к нему домой, где и была обнаружена пропавшая. В настоящее время её осматривают медики", — сказано в сообщении.
Сейчас подозреваемый в похищении ребёнка задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Похищение, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего".
О пропаже шестилетней девочки стало известно сегодня. Она исчезла во время прогулки с бабушкой. Женщина отвлеклась, чтобы одеть младшего внука, но, когда вернулась, малышки уже не было. По данным полиции, её мог увести неизвестный мужчина.