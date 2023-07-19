Путин пошутил об исчерпанном ещё в прошлом веке "лимите на революции"

Россия исчерпала свой лимит на революции ещё в прошлом веке. Об этом заявил сегодня президент Владимир Путин в ходе очного заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Реплика прозвучала в шутливом контексте после того, как слово взял один из участников проекта "Лига экскурсоводов". Он поблагодарил главу государства за поддержку инициатив по развитию внутреннего туризма, пригласил президента в Сысерть и рассказал, что проект, в котором он себя реализовал как гид, был придуман на туристическом слёте "Маёвка".

"Надеюсь, что это "Маёвка", которая не приведёт к революции. Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан", — в шутку заметил Путин.

Собеседник главы государства тут же отреагировал, сказав, что все участники проектов платформы "Россия — страна возможностей" выступают "за эволюцию, а не революцию".