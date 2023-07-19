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19 июля, 14:52

Отделение реанимации в больнице Оренбурга затопило после прорыва ливнёвки

Палату затопило в отделении реанимации одной из больниц в Оренбурге. Об этом сообщила пресс-служба клиники в телеграм-канале со ссылкой на слова главного врача медучреждения Александра Редюкова.

Палату реанимации в оренбургской больнице затопило. Видео © VK / "Медицинская Россия"

"В отделении реанимации для больных с ОНМК Оренбургской областной клинической больницы им. В.И. Войнова произошёл прорыв ливневой канализации. Площадь прорыва — одна палата", — говорится в сообщении.

Пациентов уже вывели из палаты, оборудование вода не повредила. Подрядчик приступил к восстановительным работам. Редюков поблагодарил сотрудников реанимационного отделения за оперативное реагирование на ситуацию.

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Ранее в Москве затопило элитную клинику эстетической медицины. А всё из-за накрывшего столицу накануне сильного ливня. Из-за потопа замкнуло проводку, сотрудники слышали взрывы.

Обложка ©

VK / "Медицинская Россия"

Светлана Оперук
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