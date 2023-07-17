В cаратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов, пострадало 183 жителя

В селе Солянка Озинского района Саратовской области из-за сильного ливня оказались затопленными 50 домов, пострадало 183 жителя, в поселении действует режим ЧС. Об этом сообщили в управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

В результате пострадали 183 человека, 18 из них размещены в пункте временного размещения, остальные эвакуированные — у родственников. На территории села Солянка введён режим чрезвычайной ситуации. На месте работает областная служба спасения.