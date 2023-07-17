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16 июля, 21:15

В cаратовском селе Солянка дождь затопил 50 домов, пострадало 183 жителя

<p>Затопленный дом в саратовском селе Солянка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/saratov24ru/17258?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Саратов 24"</a></p>

Затопленный дом в саратовском селе Солянка. Обложка © Telegram / "Саратов 24"

В селе Солянка Озинского района Саратовской области из-за сильного ливня оказались затопленными 50 домов, пострадало 183 жителя, в поселении действует режим ЧС. Об этом сообщили в управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

В результате пострадали 183 человека, 18 из них размещены в пункте временного размещения, остальные эвакуированные — у родственников. На территории села Солянка введён режим чрезвычайной ситуации. На месте работает областная служба спасения.

Более 40 человек не могут покинуть затопленный хутор на Кубани из-за разрушения моста

Более 40 человек не могут покинуть затопленный хутор на Кубани из-за разрушения моста

Ранее Лайф писал, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район на Кубани обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. Режим ЧС был введён в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Пять человек пропало без вести. Штормовое предупреждение продолжает действовать во многих городах Черноморского побережья.

Юлия Коновалова
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