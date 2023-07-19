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19 июля, 14:33
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Умер актёр из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей" Виктор Мелихов

Актёр из сериала "Бандитский Петербург" Мелихов скончался на 62-м году жизни

<p>Актёр Виктор Мелихов. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/19943/foto/1104986/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Актёр Виктор Мелихов. Обложка © kino-teatr.ru

Российский актёр театра и кино Виктор Мелихов умер на 62-м году жизни. Новость о кончине артиста сообщил его коллега Марк Горонок на своей странице во "ВКонтакте".

Причина смерти Мелихова не уточняется. Горонок назвал артиста замечательным человеком и актёром с большой буквы.

Мелихов окончил в 1987 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Зрителям он запомнился по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

Тело актёра из "Улиц разбитых фонарей" нашли спустя три дня после смерти

Тело актёра из "Улиц разбитых фонарей" нашли спустя три дня после смерти

Ранее сообщалось, что белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова, известная российскому зрителю по сериалу "Каменская", скончалась на 45-м году жизни. По словам коллег, она умерла внезапно, ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца.

Иван Косицын
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    Комментарий

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    Игорьвчера в 14:59

    И до пенсии не дожил......

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