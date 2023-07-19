Умер актёр из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей" Виктор Мелихов

Российский актёр театра и кино Виктор Мелихов умер на 62-м году жизни. Новость о кончине артиста сообщил его коллега Марк Горонок на своей странице во "ВКонтакте".

Причина смерти Мелихова не уточняется. Горонок назвал артиста замечательным человеком и актёром с большой буквы.

Мелихов окончил в 1987 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Зрителям он запомнился по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".