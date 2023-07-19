Фанаты хором спели песни "Короля и Шута" на могиле Горшка в годовщину его смерти

Сегодня ровно десять лет со дня смерти Михаила Горшенёва — лидера группы "Король и Шут". Традиционно на его могилу на Богословское кладбище Петербурга пришли фанаты, чтобы в унисон спеть песни своего кумира.

Как пишет "Mash на Мойке", в этом году встреча фанатов получилась очень масштабной. Традиционно главный человек среди толпы из нескольких сотен человек — мать Михаила Горшенёва. Она поёт вместе с собравшимися, благодарит и раздаёт автографы. Татьяна Ивановна подчеркнула, что если люди сегодня пришли, значит, их позвало сердце.

Фанаты спели песни "Короля и Шута" на могиле Горшка в годовщину его смерти. Видео © "Mash на Мойке"

То, что Горшок не доживёт до старости, было ясно, как было ясно и то, что память о нём сохранится на века, говорит писатель Платон Беседин. Он назвал легенду панк-движения непримиримым борцом, истинным нонконформистом, который при всём этом любил Родину по-настоящему, без фальши. Также писатель раскрыл секрет неугасающей популярности "Короля и Шута".

"Фокус в том, что "Королю и Шуту" удалось соединить западное и русское, то есть решить главную загадку России, ответить на проклятый вопрос, создать уникальный рецепт. Музыкально они играли качественный панк в его лучших образцах: Ramones, Sex Pistols, Misfits, Dead Kennedys. Но при этом — тут поклон Князю (Андрей Князев — второй вокалист КиШа) — создавались тексты, основанные на русском материале, подчас на русских архетипах даже, создавались своего рода новые русские басни и сказки. Плюс особый визуальный стиль", — рассказал Беседин телеканалу "360".