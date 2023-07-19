Младший брат Горшка из "Короля и Шута" рассказал об их последней встрече

Десять лет назад скончался основатель панк-группы "Король и Шут" Михаил Горшенёв. Его младший брат, рок-музыкант Алексей рассказал об их последней встрече. Она состоялась за три-четыре месяца до смерти исполнителя.

"Мы встретились в родительском доме и говорили о творческих планах. Он рассказывал, что собирается что-то делать с братьями Запашными и их львами. Ещё он рассказывал, что они с мамой перечитывали "Гамлета", Мишка хотел его поставить", — приводит слова Алексея Горшенёва газета "Петербургский дневник".

Он рассказал, что был близок с братом, просто каждый из них занимался своим делом. Иногда они пересекались по бытовым вопросам, а также встречались на фестивалях.

"Жизнь артиста не похожа на жизнь рядового человека: в ней мало адекватного, всё галопом, всё как будто вчера. Если бы не ранний уход Мишки из жизни, было бы больше совместного. В этом я даже не сомневаюсь!" — добавил Горшенёв.

Алексей также отметил, что никогда не просил брата оценивать своё творчество, так как тот был поглощён "Королём и Шутом" и окружающий мир его мало интересовал. Вот уже десять лет Горшенёв-младший участвует в памятных концертах. Сначала это было в группе "Кукрыниксы", затем с "Северным флотом" — коллективом экс-участников "Короля и Шута".

"В прошлом году мы начали новую традицию — концерты "Песни брата" проекта "Горшенёв". Мы исполняем композиции группы "Король и Шут", однако с новыми аранжировками и вообще в своём видении материала. Но, конечно, мы далеко не уходим от того, что делали "Король и Шут", — отметил Алексей Горшенёв.

Он также высказал мнение по поводу сериала "Король и Шут". Горшенёв считает, что в картине есть свежее дыхание, однако поначалу она вызывала у него агрессию, так как "сценарный Мишка" не был похож на брата.