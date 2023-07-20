Более 40 человек пострадали в результате взрыва в Йоханнесбурге
News24: В Йоханнесбурге из-за взрыва пострадал как минимум 41 человек
В городе Йоханнесбурге Южно-Африканской Республики в результате недавно прогремевшего взрыва пострадал как минимум 41 человек. Об этом передаёт News24, ссылаясь на премьер-министра провинции Гаутенг Паньязу Лесуфи.
Мощный взрыв в южноафриканском Йоханнесбурге обрушил дорогу. Видео © Twitter / donquiquichotte
"По меньшей мере 41 человек пострадал в результате взрыва в центральном деловом районе Йоханнесбурга в среду", — уточнил премьер-министр Гаутенга.
Напомним, в Йоханнесбурге, крупнейшем городе Южно-Африканской Республики, прогремел мощный взрыв. Предположительно, причиной стал прорыв подземного газопровода.
Twitter / donquiquichotte