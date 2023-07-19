В самом большом городе ЮАР прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв в южноафриканском Йоханнесбурге обрушил дорогу
В Йоханнесбурге, крупнейшем городе Южно-Африканской Республики, прогремел мощный взрыв. Предположительно, причиной стал прорыв подземного газопровода, сообщает местный телеканал SABC.
Мощный взрыв в южноафриканском Йоханнесбурге обрушил дорогу. Видео © Twitter / Top_Disaster / Umalumewabantu
В результате взрыва частично обрушилась дорога на одной из улиц, автомобили раскидало в разные стороны. Информации о погибших не поступило. На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее в результате взрыва в одном из домов Парижа семь человек были госпитализированы в критическом состоянии.
Последствия взрыва в Йоханнесбурге. Фото © Twitter / AdvoBarryRoux