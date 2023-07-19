Регион

Уведомления отключены

19 июля, 18:33

В самом большом городе ЮАР прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв в южноафриканском Йоханнесбурге обрушил дорогу

В Йоханнесбурге, крупнейшем городе Южно-Африканской Республики, прогремел мощный взрыв. Предположительно, причиной стал прорыв подземного газопровода, сообщает местный телеканал SABC.

Мощный взрыв в южноафриканском Йоханнесбурге обрушил дорогу. Видео © Twitter / Top_Disaster / Umalumewabantu

В результате взрыва частично обрушилась дорога на одной из улиц, автомобили раскидало в разные стороны. Информации о погибших не поступило. На месте ЧП работают экстренные службы.

При взрыве газа в доме в Кабардино-Балкарии пострадали пять взрослых и ребёнок

При взрыве газа в доме в Кабардино-Балкарии пострадали пять взрослых и ребёнок

Ранее в результате взрыва в одном из домов Парижа семь человек были госпитализированы в критическом состоянии.

Обложка ©

Последствия взрыва в Йоханнесбурге. Фото © Twitter / AdvoBarryRoux

Андрей Григорьев
  • Новости
  • юар
  • Африка
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров