Работающим пенсионерам напомнили о скором пересчёте выплат

Уже 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсию, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По её словам, выплаты могут увеличиться максимум на стоимость трёх пенсионных баллов, где их число зависит от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость — от года оформления.

Так, для тех, кто оформил пенсию в 2022 году, максимальная прибавка составит 354 рубля и 27 копеек. Причём всё, напомнила специалист, делается автоматически — никаких заявлений писать не нужно.

Также с первого числа каждого месяца для отдельных категорий лиц традиционно проводится перерасчёт пенсий. По словам экономиста, речь идёт о тех, кто уволился в предыдущие месяцы и стал неработающим (пенсия увеличится на размер прошлой индексации), а также о достигших 80-летнего возраста (на удвоенную фиксированную часть пенсии — 7567 рублей).

Кроме того, добавила эксперт, размер выплаты может измениться у тех, кто ранее предоставлял дополнительные документы для пересмотра её условий.