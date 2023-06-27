Минтруд планирует индексировать пенсии по два раза в течение 2025 и 2026 годов

Минтруд России предлагает индексировать выплаты неработающим пенсионерам дважды в год в 2025-м и 2026-м. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

С 1 января следующего года пенсии предполагается поднять на 5,3%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года их проиндексируют на 4%, с 1 апреля — ещё на 3,8%. Таким образом, средний размер пенсии вырастет до 24 120 рублей. В 2026 году с 1 февраля их проиндексируют на 4%, а с 1 апреля ещё на 2,8%, после чего размер выплат достигнет 25 690 рублей.

Параллельно увеличится и размер фиксированной части. На 1 января 2024 года он будет установлен в сумме 7968,4 рубля, на 1 февраля — 8287,14 рубля, а с 1 апреля вырастет до 8602,05 рубля. С 1 февраля 2025 года сумма составит 8946,13 рубля, а с 1 апреля — 9196,62 рубля. Корректировать размер накопительной пенсии, пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не планируется.