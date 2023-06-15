Россиянам напомнили о праве получать пенсию досрочно

Россияне имеют право получить часть пенсии до наступления официального пенсионного возраста. Об этом в беседе с Ura.ru заявил экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич.

"Наша пенсия должна складываться из этих двух компонентов. Из трудовой пенсии, которую мы просто можем получать по достижении определённого возраста в зависимости от того, сколько у нас накопилось баллов. Также есть накопительная часть", — сказал специалист и пояснил, что как раз её можно получить раньше — в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам.

А профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что и выйти на пенсию можно досрочно. Это касается лиц, работающих во вредных и опасных условиях. Досрочная пенсия может наступать на пять лет и меньше ранее назначенного срока — в зависимости от вредности производства. Речь идёт о работниках химпредприятий и шахт, пилотах, бортпроводниках, людях, работающих в тяжёлых климатических условиях, на Крайнем Севере, отметил профессор.