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25 мая, 05:10

Россиянам назвали условия, при которых они могут остаться без пенсии

Экономист Хрусталёва: Россияне потеряют пенсию при переезде в другую страну

Россиян могут лишить пенсии, если они не будут её получать в течение полугода. То же самое касается переезда в другую страну либо потери основания для получения этих выплат, заявила URA.RU старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва.

Она напомнила, что в российском пенсионном законодательстве есть такое понятие, как приостановка и прекращение выплаты пенсии. Одним из оснований для данной меры является неполучение гражданином пенсии в течение шести месяцев.

"Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на её получение и прекращения законных оснований для её выплаты. Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России", — пояснила Хрусталёва.

Для тех, кто получает пенсию по инвалидности, существует ещё одно условие, по которому гражданина могут лишить выплаты: если человек не проходит вовремя переосвидетельствование. Либо же когда прекращает действовать основание для назначения пенсии. Впрочем, в некоторых случаях получение средств можно возобновить. Для этого достаточно написать соответствующее заявление, если только речь не идёт о получении выплат по новым основаниям.

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Ранее Лайф писал, что пенсионеров ждут новые прибавки и льготы как на федеральном, так и на региональном уровне. Стало известно, как изменится порядок начислений и суммы выплат.

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Анатолий Симоненко
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