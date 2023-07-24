Загадочный сигнал: Зонд BepiColombo зафиксировал странное свечение на тёмной стороне Меркурия Каких-либо видимых глазу полярных сияний на этой планете не наблюдают, да и не ожидают: у неё практически нет ни магнитного поля, ни атмосферы. 23 июля, 22:44 Зонд BepiColombo. Облложка © ESA

Вот именно, что "практически" нет, но по факту, как ни удивительно, и то, и другое присутствует: магнитное поле у Меркурия в сто раз слабее земного, а "атмосфера" настолько разрежённая, что её чаще называют экзосферой. Странно, что она вообще есть у мирка, обречённого носиться в несчастных 46–70 тысячах километров от Солнца. Самое интересное, что часть этой в кавычках атмосферы Солнцем-то и производится: это, собственно, солнечные частицы, которые всё время планету обстреливают. А ещё частицы выбрасывают, например, меркурианские вулканы.

Но, конечно, эта легчайшая "дымка" и от жары не спасает, и не согревает, поэтому, казалось бы, на ближайшей к Солнцу планете по ночам все минус 160 по Цельсию, если не холоднее, а днём до плюс 400 и выше раскаляется только сама поверхность, а над ней окружающая среда в самом лучшем случае имеет температуру минус 60. Среди белого меркурианского дня. Впрочем, не белого: небо вокруг солнечного диска черным-черно.

Кстати, на Меркурии местами удивительные рассветы: представьте себе, что Солнце взошло и вдруг остановилось, закатилось обратно, а потом снова вернулось на путь истинный. Это прозвали эффектом Иисуса Навина в честь библейского героя, который остановил в небе Солнце. Такова особенность вращения Меркурия: один оборот вокруг собственной оси он делает за 59 земных суток, а вокруг Солнца — за 88, то есть год длится ненамного дольше дня и при этом орбита Меркурия несколько вытянута, а когда он подлетает ближе к Солнцу, он ускоряется, и ускоряется настолько, что скорость движения по орбите временно становится выше скорости осевого вращения. За счёт этого и кажется, что Солнце идёт вспять.

Эффект Иисуса Навина, или "двойной рассвет" на Меркурии (анимация)

Но больше всего учёным интересно, как Меркурий там себя чувствует на солнечном ветру, на солнцепёке. Чтобы это прояснить, они и запустили к нему в 2018 году зонд BepiColombo. Он всё ещё в пути к месту работы, то есть пока не вышел на орбиту вокруг Меркурия, должен прибыть к декабрю 2025 года. А пока кружится вокруг Солнца, сначала сделал пару оборотов на уровне орбиты Земли, потом спустился к Венере, пролетал мимо неё (что тоже прекрасно), а теперь уже вращается на уровне орбиты самого Меркурия. И прежде чем стать его спутником, ему предстоит шесть раз просто пролететь мимо него. И все эти пролёты обязательно используют для научных исследований. Три из них уже состоялись, самый первый был в октябре 2021 года, зонд пролетел всего в 199 километрах от поверхности первой планеты от Солнца и порадовал учёных потрясающими фотографиями и видео.

Но ещё больше он порадовал данными о том, что слабая меркурианская магнитосфера всё-таки реагирует на мощнейшие потоки солнечной плазмы. Примечательно, что зонд пролетал в основном мимо ночной стороны планеты. И он зафиксировал там свечение. Его глазами не увидеть: оно идёт в рентгеновском диапазоне. Как пишут исследователи, рентгеновскими лучами просто "светится" одно определённое место в районе южного магнитного полюса Меркурия. При этом датчики зафиксировали, что в этом самом месте на поверхность Меркурия невидимым дождём "выпадают" электроны. А надо сказать, электроны — это солидная составная часть того самого солнечного ветра.

И физики поняли, что эти солнечные электроны попадают на силовые линии меркурианского магнитного поля, которое их ускоряет и направляет вдоль этих линий прямиком к южному полюсу. А там они бомбардируют беззащитную поверхность планеты, приводят в неистовство атомы на этой поверхности, на что они и отвечают рентгеновским свечением. Значит, хоть на Меркурии и нет привычных нам полярных сияний, по сути, там идёт абсолютно аналогичный процесс взаимодействия солнечной плазмы и магнитного поля планеты. На Меркурии происходят рентгеновские полярные сияния.

При этом стоит напомнить, что на многих других планетах Солнечной системы наблюдают и доступные человеческому глазу невероятно красивые полярные сияния. Они украшают собой Сатурн, Юпитер. А вот, к примеру, как выглядит полярное сияние на Уране. У него, как и у Нептуна, очень своеобразное магнитное поле: оно имеет по два северных и по два южных полюса.

Полярное сияние на Уране. Фото © NASA

Авторы Адель Романенкова