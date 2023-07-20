Регион

Уведомления отключены

20 июля, 09:47

Временный поверенный по делам Великобритании в Москве вызван в МИД РФ

МИД России вызвал временного поверенного в делах Великобритании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Автомобиль дипломата уже прибыл к зданию ведомства в Москве. При этом, как пишет агентство, перед тем как зайти, поверенный сделал заявление на русском языке.

"Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины", — сказал он.

Неделей ранее в российский МИД вызывали посла Польши. Это было связано с решением России закрыть Консульское агентство Польши в Смоленске. Дипломату также заявили, что агрессивная политика Варшавы вышла за все допустимые рамки.

Полянский указал на вовлечённость западных спецслужб в теракт на Крымском мосту

Полянский указал на вовлечённость западных спецслужб в теракт на Крымском мосту

Обложка ©

VK / МИД России

Максим Плетнёв
  • Новости
  • МИД РФ
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров