Временный поверенный по делам Великобритании в Москве вызван в МИД РФ

МИД России вызвал временного поверенного в делах Великобритании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Автомобиль дипломата уже прибыл к зданию ведомства в Москве. При этом, как пишет агентство, перед тем как зайти, поверенный сделал заявление на русском языке.

"Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины", — сказал он.