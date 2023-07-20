Временный поверенный по делам Великобритании в Москве вызван в МИД РФ
МИД России вызвал временного поверенного в делах Великобритании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Автомобиль дипломата уже прибыл к зданию ведомства в Москве. При этом, как пишет агентство, перед тем как зайти, поверенный сделал заявление на русском языке.
"Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины", — сказал он.
Неделей ранее в российский МИД вызывали посла Польши. Это было связано с решением России закрыть Консульское агентство Польши в Смоленске. Дипломату также заявили, что агрессивная политика Варшавы вышла за все допустимые рамки.
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