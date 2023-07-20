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Опубликовано 20 июля 2023, 11:32
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Потери ВСУ на Краснолиманском направлении продолжают катастофически расти

Генерал-лейтенант Конашенков: До 60 бойцов ВСУ уничтожено на Краснолиманском направлении

Украинская армия за сутки потеряла на Краснолиманском направлении 60 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Такие сведения озвучил на брифинге в четверг, 20 июля, официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил боевую машину пехоты, две боевые бронемашины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также 2 гаубицы Д-30.

Украинская армия потеряла сотню бойцов в четырёх неудачных атаках на одном из направлений
Украинская армия потеряла сотню бойцов в четырёх неудачных атаках на одном из направлений

Напомним, что накануне потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили до 100 человек личного состава, две боевые бронемашины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и столько же гаубиц Д-30.

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ТАСС / Федосеев Лев

Алексей Берковиц
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