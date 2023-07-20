Потери ВСУ на Краснолиманском направлении продолжают катастофически расти
Генерал-лейтенант Конашенков: До 60 бойцов ВСУ уничтожено на Краснолиманском направлении
Украинская армия за сутки потеряла на Краснолиманском направлении 60 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Такие сведения озвучил на брифинге в четверг, 20 июля, официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.
Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил боевую машину пехоты, две боевые бронемашины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также 2 гаубицы Д-30.
Напомним, что накануне потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили до 100 человек личного состава, две боевые бронемашины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и столько же гаубиц Д-30.
ТАСС / Федосеев Лев