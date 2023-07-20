"Мозг обхитрить не удастся": Сомнолог объяснил, почему россиянин напрасно просверлил себе череп

Россиянин, который в домашних условиях сделал себе трепанацию черепа и вживил в мозг электрод ради управления снами, едва не убил себя напрасно. Об этом журналистам рассказал сомнолог Алексей Мелехин. По его словам, за сны отвечают другие отделы головного мозга, да и в целом этот орган "не удастся обхитрить" с помощью такого вмешательства.

Эксперт объясняет, что сновидение — естественный процесс, который является индикатором состояния психического здоровья. В организме человека всё устроено так, что влиять на сновидения извне мы не можем, наоборот — это сны влияют на нас.

"Мозг — очень пластичный продукт, то есть это определённые системы, которые постоянно перестраиваются. И когда мы воздействуем с помощью каких-то электродов на одну зону, благодаря опять же пластичности, нейрогенезу, пластичности нервного волокна, всё очень быстро перестраивается. Поэтому нужно понимать, что обхитрить свою психику и свой мозг нам просто не удастся", — приводит слова сомнолога "Газета.Ru".