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20 июля, 15:20

Красная площадь и мавзолей будут закрыты в субботу, 22 июля

Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлёвской стены закроют для посещения в ближайшую субботу, 22 июля. Об этом журналистов проинформировали в Федеральной службе охраны. Там уточнили, что доступ к объектам будет закрыт в связи с проведением мероприятия, но какого именно, СМИ пока неизвестно.

К слову, посетить Мавзолей Ленина можно в другие дни. Мавзолей и территория некрополя у Кремлёвской стены открыты ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 10:00 до 13:00. В мавзолей и на территорию некрополя посетители проходят через пункт пропуска у Никольской башни, посещение бесплатное.

Таролог предрекла поджигателю мавзолея страшную месть от самого Ильича

Таролог предрекла поджигателю мавзолея страшную месть от самого Ильича

Напомним, что на днях Лайф рассказывал, как турист из Читы перед своим днём рождения приехал на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей. На него составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД. Позже оказалось, что его уже задерживали в центре Москвы с коктейлями Молотова.

Обложка ©

ТАСС / АР /Alexander Zemlianichenko

Марина Калегина
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