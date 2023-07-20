Красная площадь и мавзолей будут закрыты в субботу, 22 июля

Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлёвской стены закроют для посещения в ближайшую субботу, 22 июля. Об этом журналистов проинформировали в Федеральной службе охраны. Там уточнили, что доступ к объектам будет закрыт в связи с проведением мероприятия, но какого именно, СМИ пока неизвестно.

К слову, посетить Мавзолей Ленина можно в другие дни. Мавзолей и территория некрополя у Кремлёвской стены открыты ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 10:00 до 13:00. В мавзолей и на территорию некрополя посетители проходят через пункт пропуска у Никольской башни, посещение бесплатное.