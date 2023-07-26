День парашютиста, дяди и тёти, Собор Архангела Гавриила: Какие праздники и приметы 26 июля

День парашютиста в России

В среду, 26 июля 2023-го, в России отмечается День парашютиста — праздник как любителей этого спорта, так и профессионалов. Рассказываем о нём: Отмечается ежегодно 26 июля, дата не смещается.

Это российский неофициальный профессиональный праздник.

Приурочен к дате первого прыжка с парашютом в СССР — 26 июля 1930 года.

В этот день проводятся красочные шоу с массовыми прыжками парашютистов.

История Дня парашютиста России, да и всего этого спорта в нашей стране, началась 93 года назад под Воронежем. 26 июля 1930 года там пять советских лётчиков и механиков под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Минова впервые в СССР совершили серию тренировочных прыжков с самолёта. Применялись американские парашюты компании "Ирвин".

Тот первый опыт дал толчок для развития парашютизма в России. Чуть более чем год спустя в Советском Союзе было совершено уже около 600 прыжков с парашютом. Сейчас же в России парашютные прыжки с самолётов, аэростатов и других летательных аппаратов исчисляются десятками тысяч. Также парашюты применяют военные, спортсмены, МЧС при тушении лесных пожаров. Проводятся соревнования по этому виду спорта.

День эсперанто

Эсперанто. Видео © YouTube / "Постнаука"

Также 26 июля 2023 года отмечается такой малоизвестный праздник, как День эсперанто, посвящённый первому искусственному языку для международного общения. Рассказываем об этом дне: Неофициальный международный день памяти.

Отмечается ежегодно 26 июля, дата не переносится.

Приурочен к публикации первого издания об эсперанто.

В этот день поклонники искусственного языка собираются, чтобы поговорить на нём.

Эсперанто — это уникальное явление в истории человечества. Первый искусственно созданный язык показал, что пока люди не готовы к появлению подобного средства общения. История эсперанто началась в городе Белостоке, который на тот момент входил в состав Российской империи, а сейчас находится на территории Польши. Родившийся там профессор-офтальмолог Лазарь Заменгоф создал искусственную знаковую систему. К этому Заменгофа подтолкнул тот факт, что в Белостоке тогда жили русские, белорусы, поляки, евреи, немцы, литовцы, и он решил изобрести универсальный инструмент межнационального общения, который всем бы облегчил жизнь, — не нужно было бы учить разные языки, чтобы понимать друг друга.

26 июля 1887 года после десятилетнего труда он опубликовал в Варшаве брошюру "Международный язык. Предисловие и полный учебник". Подписано издание было доктором Эсперанто, что с латыни переводится как "надеющийся". Так и появилось название нового языка. Однако, увы, он не прижился. Сколько точно людей говорят во всём мире на эсперанто, неизвестно, но это число относительно небольшое: от нескольких сот тысяч до двух миллионов. Держится он больше на энтузиастах.

День дяди и тёти

26 июля отмечается День дяди и тёти. Фото © Freepik

В среду, 26 июля 2023 года, также отмечается забавный семейный праздник — День дяди и тёти (Uncle and Aunt Day). Известно о нём немного: Праздник появился в США, он неформальный.

Ежегодно отмечается 26 июля 2023 года, дата не смещается.

В этот день предлагается встречаться с дядями и тётями для налаживания семейных связей.

Как отмечается на американских сайтах, кто придумал отмечать День дяди и тёти 26 июля и почему именно в эту дату, уже неизвестно. Не исключено, что это была идея какой-то компании для продвижения продаж, но она была подхвачена и в США уже много лет этот день упоминается в календаре праздников.

Дяди и тёти, то есть братья и сёстры отца и матери, не являются близкими родственниками. Как правило, общение с ними ограничивается теми случаями, когда разные поколения семьи собираются вместе на какой-нибудь праздник. Например, день рождения бабушки или дедушки.

Однако иногда дяди и тёти могут сыграть заметную роль в жизни племянника или племянницы. Так, с ними можно обсудить какие-то темы, о которых с родителями говорить неудобно. А ещё они могут подставить детям брата или сестры плечо в трудный момент. Не стоит также забывать, что у дяди и тёти наверняка найдётся пара забавных историй из детства родителей племянника. Сегодняшний праздник — хороший повод позвонить дяде или тёте, справиться о здоровье и поздравить их.

Собор Архангела Гавриила

26 июля отмечается Собор Архангела Гавриила. Фото © Pravoslavie.ru

Ещё в среду, 26 июля 2023 года, православная Церковь в России и других странах отмечает Собор Архангела Гавриила. Рассказываем об этом дне: Празднуется Русской православной церковью дважды в году.

Первая дата — 8 апреля, на следующий день после Благовещенья.

Вторая — 26 июля, в честь освещения в XVI веке воздвигнутого в честь Гавриила храма.

В эти дни Церковь возносит молитвы, адресованные этому архангелу.

Архангелу Гавриилу принадлежит второе место в ряду ангелов, он идёт после архангела Михаила. Именно Гавриил был избран Господом, чтобы сообщить Деве Марии, что через неё появится на свет Сын Божий. Также именно он вдохновлял Моисея при написании книги Бытия; пророку Даниилу сообщал о судьбах еврейского народа; священнику Захарии возвещал о рождении Предтечи Господня; неотступно пребывал с Богородицей во время Её земной жизни. За всё это архангела Гавриила называют Посланником Господа.

Согласно писанию, он также являлся Иисусу Христу в Гефсиманском саду, укреплял его перед страданиями. Он же возвестил жёнам-мироносицам о Воскресении Христовом. 26 июля в православных церквях Собор Архангела Гавриила празднуется шестеричным богослужением.

Приметы 26 июля

Гавриил летний

На Руси в народе этот день так и называли — Гаврилов, или Архангела Гавриила, или Гавриил летний (так как этот праздник отмечался ещё и весной). Почитая его как одного из сильнейших ангелов, люди ходили в церкви для молитвы ему. Просили хороший урожай, помощи в зачатии детей, здоровья для уже родившихся. Традицией в этот день было печь пироги и делиться ими с нуждающимися. Работать в поле в этот день разрешалось. Были и свои запреты. Нельзя было выбрасывать хлеб, ходить в баню. В народе боялись, что в первом случае придётся голодать, во втором — можно лишиться здоровья. Также нельзя было жадничать, чтобы не навлечь на себя бедность.

Приметы на Гавриила летнего

Солнце на Гавриила — осенью дождей будет мало.

Грачи высоко летают в стаях — осень будет ранней.

Случился ливень — к потере урожая и морозной зиме.

Малина уродилась — и ржи будет много.

Именинники 26 июля

26 июля именины у российской певицы Anna Asti (Анна Дзюба). Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов