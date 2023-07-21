В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил девочку с третьего этажа из-за плача

Следователи в Комсомольске-на-Амуре завели дело на мужчину, который выбросил оставшуюся с няней маленькую девочку из окна. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Расследование начато по статье "Покушение на убийство малолетнего". По данным ведомства, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для дочери няню, которая оказывала услуги по месту проживания. Женщина взяла девочку с собой и отправилась в гости к соседу с третьего этажа. В квартире они стали распивать алкоголь. Ребёнок заплакал, после чего пьяный мужчина сбросил девочку с балкона. Ребёнка доставили в клинику, ей оказывается медицинская помощь.

Следователь в квартире, где мужчина выбросил девочку из окна. Видео © t.me / СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО

Сейчас допрашиваются свидетели инцидента, решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.