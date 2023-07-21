В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил девочку с третьего этажа из-за плача
Следователи в Комсомольске-на-Амуре завели дело на мужчину, который выбросил оставшуюся с няней маленькую девочку из окна. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Расследование начато по статье "Покушение на убийство малолетнего". По данным ведомства, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для дочери няню, которая оказывала услуги по месту проживания. Женщина взяла девочку с собой и отправилась в гости к соседу с третьего этажа. В квартире они стали распивать алкоголь. Ребёнок заплакал, после чего пьяный мужчина сбросил девочку с балкона. Ребёнка доставили в клинику, ей оказывается медицинская помощь.
Следователь в квартире, где мужчина выбросил девочку из окна. Видео © t.me / СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО
Сейчас допрашиваются свидетели инцидента, решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Лайф писал, что в Москве мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже. Пострадавшего ребёнка госпитализировали. Мама малыша не заметила, как мальчик опёрся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.
Кадр видео t.me / СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО