Грабители связали вратаря ПСЖ Доннарумму с девушкой и вынесли из дома €500 тысяч
В Париже из дома итальянского вратаря ПСЖ Доннаруммы вынесли полмиллиона евро
Джанлуиджи Доннарумма. Фото © ТАСС / Zuma / Fabio Ferrari
В Париже неизвестные в ночь на пятницу ворвались в дом 24-летнего футболиста "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннаруммы и вынесли около полумиллиона евро. Об этом сообщает французский новостной портал Actu 17.
Грабители выломали дверь, проникли в квартиру, а затем раздели и связали охранника голкипера, его самого и девушку футболиста Алессию Элефанте. Воры забрали из дома Доннаруммы около €500 тысяч.
Полиция проводит расследование, футболист и его родственники были доставлены в больницу в состоянии шока.
Ранее гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о попытке ограбления его дома после его заявления в поддержку специальной военной операции. Шахматист добавил, что угрозы ему поступают постоянно.