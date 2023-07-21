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21 июля, 10:19

Грабители связали вратаря ПСЖ Доннарумму с девушкой и вынесли из дома €500 тысяч

В Париже из дома итальянского вратаря ПСЖ Доннаруммы вынесли полмиллиона евро

<p>Джанлуиджи Доннарумма. Фото © ТАСС / Zuma / Fabio Ferrari</p>

Джанлуиджи Доннарумма. Фото © ТАСС / Zuma / Fabio Ferrari

В Париже неизвестные в ночь на пятницу ворвались в дом 24-летнего футболиста "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннаруммы и вынесли около полумиллиона евро. Об этом сообщает французский новостной портал Actu 17.

Грабители выломали дверь, проникли в квартиру, а затем раздели и связали охранника голкипера, его самого и девушку футболиста Алессию Элефанте. Воры забрали из дома Доннаруммы около €500 тысяч.

Полиция проводит расследование, футболист и его родственники были доставлены в больницу в состоянии шока.

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Ранее гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о попытке ограбления его дома после его заявления в поддержку специальной военной операции. Шахматист добавил, что угрозы ему поступают постоянно.

Ирина Фальке
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