Грабители связали вратаря ПСЖ Доннарумму с девушкой и вынесли из дома €500 тысяч

В Париже неизвестные в ночь на пятницу ворвались в дом 24-летнего футболиста "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннаруммы и вынесли около полумиллиона евро. Об этом сообщает французский новостной портал Actu 17.

Грабители выломали дверь, проникли в квартиру, а затем раздели и связали охранника голкипера, его самого и девушку футболиста Алессию Элефанте. Воры забрали из дома Доннаруммы около €500 тысяч.

Полиция проводит расследование, футболист и его родственники были доставлены в больницу в состоянии шока.