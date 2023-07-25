Искали не "Титаник": Вся правда о поисках легендарного парохода Спустя сотню лет после трагедии стало известно, для чего на самом деле в 1985 году на дно Атлантики погружалась экспедиция, которая нашла великолепное и злополучное судно. 24 июля, 22:44 Глубоководные аппараты обследуют место гибели "Титаника". Кадр © "Титаник". Режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон, Kinopoisk.ru

Историю эту рассказал тот самый человек, который и нашёл расколовшийся надвое "Титаник" на глубине 3 800 метров 1 сентября 1985 года, — американский профессор океанологии Роберт Баллард. Он в своё время служил в Военно-морском флоте США, капитан второго ранга в отставке, но по призванию — морской археолог. Именно он разработал вот такой беспилотный глубоководный аппарат, который и назвал "Арго". По сути, это подводные сани, оснащённые целым набором телекамер, ламп и стробоскопов, способные погружаться на глубину вплоть до шести километров.

Глубоководный аппарат "Арго", с помощью которого в 1985 году обнаружили обломки "Титаника". Фото © whoi.edu

Но дело в том, что, хотя технология принадлежала учёному, сам аппарат был построен ВМС США. И военные им заинтересовались вовсе не для реализации каких-либо научных устремлений, а исключительно для задач своих собственных. Дело было, со слов самого профессора Балларда, так: он в 1982 году встретился с руководителем ведомства, которое занималось вопросами подводных боевых действий, показал ему проект своего аппарата и предложил с его помощью разыскать затонувший "Титаник". И тот руководитель (зовут его Рональдом Тунманом, и он всё это подтвердил) ответил, что это очень интересно, но им, военным, такая штука пригодится для другого крайне важного дела: стояла задача отыскать на дне Атлантики две затонувшие американские военные атомные подлодки — USS Thresher и USS Scorpion. Если, мол, их найдём, то потом (если время останется) ищите что хотите. Но всё это было на словах, а официального разрешения на погружение для поисков "Титаника" никто Балларду не давал, поскольку никто и не надеялся, что их найдут. Никто не рассчитывал даже, что будут время и возможность их искать.

С Thresher случилась авария в 1963 году во время испытаний на 300-метровой глубине, экипаж успел сообщить о взрыве трубопровода. Судно пошло ко дну и достигло в конце концов такой глубины, на которой корпус был уже не способен выдерживать давление, и взорвался. На борту было 129 человек. Место той трагедии — примерно 350 километров от берегов полуострова Кейп-Код на северо-востоке США. Scorpion с 99 людьми на борту погиб в 1968 году в 740 километрах от Азорских островов, то есть посреди океана. Ходили слухи, что эту субмарину потопили советские войска. Впрочем, после просмотра видео с обломками американские военные заявили, что не видят признаков воздействия какого-то внешнего оружия. Баллард рассказывал, что Thresher разрушился на тысячи частей, а Scorpion был "как будто пропущен через измельчительную машину".

Короче говоря, "Арго" успешно нашёл и заснял то, что осталось от этих обломков, в ходе одной и той же экспедиции. И оставалось ещё всего 12 дней до запланированного возвращения. При таком количестве времени на подобные поиски шансы если не нулевые, то просто жалкие. Место гибели "Титаника" было известно очень приблизительно. Но печальная картина этих длинных "хвостов" из обломков военных субмарин натолкнула Балларда на спасительную мысль, которая и подарила ему успех его миссии и всемирную известность: тонущий "Титаник" мог разломиться пополам и из-за этого аналогичным образом "хвост" из обломков мог потянуться за ним и распространиться на немалую территорию. Как известно, это оказалось правдой.

"Именно это спасло наши задницы", — не удержался учёный, вспоминая это. Он имел в виду, что именно по следам обломков и нашёл "Титаник", а если бы не нашёл, то из-за самовольной деятельности с глубоководным аппаратом от военных очень не поздоровилось бы.

Ниже фрагмент из первого видео "Титаника", снятого с борта "Арго". Команда поисковиков смотрела его в режиме прямой трансляции. Примерно на 35-й секунде раздаётся восклицание: "Boiler! I got boiler!" Что означает: "Котёл! Я нашёл котёл!"

А вот одно из самых недавних видео с обломками парохода. Здесь, к примеру, котёл можно видеть на 0:58, на 10:34 тоже есть imploded, то есть "взорвавшиеся внутрь", сколлапсировавшие котлы.

По мнению специалистов, в ближайшие годы каждая новая съёмка "Титаника" рискует оказаться последней: разложение обломков с 1912 года дошло уже до той степени, что они скоро могут разрушиться до полной неузнаваемости.

Авторы Адель Романенкова