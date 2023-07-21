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21 июля, 14:44

Школьница Злата, попросившая Путина о щенке, теперь "воспитывает" корги по кличке Джони

Губернатор Дрозденко по поручению Путина подарил школьнице из Выборга щенка вельш-корги

Школьницу из Выборга Злату Семенец сегодня можно назвать самой счастливой девочкой России, ведь ей вручили долгожданного питомца, о котором она так мечтала. В мае она написала письмо президенту Владимиру Путину и рассказала о заветном желании — четвероногом друге.

Знакомство школьницы Златы с её новым другом. Видео © Пресс-служба Ленинградской области

"По поручению президента России губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил Злате щенка вельш-корги пемброк. Такого, о котором она мечтала", сообщается в телеграм-канале областного правительства.

Малыша назвали Индиана Джонс, или просто Джони. По словам Златы, это её первая собака, но другие питомцы в её семье уже имеются — это котёнок и шиншилла.

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Ранее Лайф рассказывал, как белгородские полицейские исполнили мечту подростка, попросившего у Путина собаку. Долгожданной питомицей Димы стала воспитанница Центра кинологической службы УМВД по кличке Медея. Собаке уже исполнился год, она знает много команд и с удовольствием демонстрирует навыки.

Обложка ©

Michal Mikulec / Unsplash

Марина Калегина
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