Школьница Злата, попросившая Путина о щенке, теперь "воспитывает" корги по кличке Джони

Школьницу из Выборга Злату Семенец сегодня можно назвать самой счастливой девочкой России, ведь ей вручили долгожданного питомца, о котором она так мечтала. В мае она написала письмо президенту Владимиру Путину и рассказала о заветном желании — четвероногом друге.

Знакомство школьницы Златы с её новым другом. Видео © Пресс-служба Ленинградской области

"По поручению президента России губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил Злате щенка вельш-корги пемброк. Такого, о котором она мечтала", — сообщается в телеграм-канале областного правительства.

Малыша назвали Индиана Джонс, или просто Джони. По словам Златы, это её первая собака, но другие питомцы в её семье уже имеются — это котёнок и шиншилла.