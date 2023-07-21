Китайские кардиологи объяснили важность домашней проверки артериального давления
AJPM: Контроль давления в домашних условиях предотвратит инфаркт и инсульт
Регулярный контроль артериального давления в домашних условиях позволит в течение 20 лет снизить количество сердечных приступов на 5%, а инсультов — на 4%. Это выяснили учёные Шанхайского университета Цзяо Тун, проанализировав данные телефонного опроса, проведённого в 2019 году в США. Результаты их исследования публикует American Journal of Preventive Medicine.
Проверка артериального давления помогает выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии и не допустить их осложнения. Причём, по данным учёных, особенно актуально это для чернокожих, женщин и селян. В сельской местности реже контролируют давление и жители не имеют возможности обратиться за первичной медицинской помощью.
А ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что люди, у которых есть проблемы с давлением, должны быть осторожны во время жары. Симптомы можно принять за тепловой удар, поэтому при недомогании необходимо первым делом измерить давление и температуру.
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