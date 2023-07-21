Китайские кардиологи объяснили важность домашней проверки артериального давления

Регулярный контроль артериального давления в домашних условиях позволит в течение 20 лет снизить количество сердечных приступов на 5%, а инсультов — на 4%. Это выяснили учёные Шанхайского университета Цзяо Тун, проанализировав данные телефонного опроса, проведённого в 2019 году в США. Результаты их исследования публикует American Journal of Preventive Medicine.

Проверка артериального давления помогает выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии и не допустить их осложнения. Причём, по данным учёных, особенно актуально это для чернокожих, женщин и селян. В сельской местности реже контролируют давление и жители не имеют возможности обратиться за первичной медицинской помощью.