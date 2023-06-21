Ласковый убийца: Когда высокое артериальное давление может сделать инвалидом
Терапевт Кондрахин: Повышенное артериальное давление может привести к слепоте
Высокое артериальное давление — опасное состояние, которое способно привести к инвалидности. Можно ли снизить его без лекарств, рассказал газете "Вечерняя Москва" врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
"Артериальное давление — ласковый убийца, потому что человек долго может не обращать внимания на высокие цифры и запустить состояние. Повышение крови в артериях приводит к их растяжению, эластичность нарушается, они просто могут лопнуть. Так возникают геморрагические инсульты либо инфаркты", — пояснил врач.
Высокое артериальное давление может сильно ударить по почкам, а из-за нарушения их кровоснабжения орган в итоге сам становится причиной гипертензии. Также давление представляет опасность для зрения из-за высокого риска кровоизлияния в сетчатку глаза, которое ведёт к слепоте. Влияет на состояние сосудов и погода: дождь, снег, скачки температуры, магнитные бури.
"Сосуды устроены так, что они компенсируют эти изменения, но, если человек болеет гипертонической болезнью, внешние факторы могут влиять на давление негативно", — объяснил Кондрахин.
Остальные причины повышенного давления: наследственность, злоупотребление алкоголем и солью, стрессы, снижение физической активности. И контролировать скачки давления без специальных лекарств невозможно, предупредил терапевт. Когда повышение давления связано с ожирением и сахарным диабетом, нужно постараться снизить нагрузку на организм контролем общего состояния.
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