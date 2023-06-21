Составлен список самых опасных продуктов для сердца и сосудов

Не следует увлекаться жирной пищей, потому что она негативно сказывается на состоянии сердца и сосудов. Эндокринолог, диетолог, врач высшей категории "СМ-Клиники" Эльвина Бинатова рассказала Лайфу, какие продукты нужно исключить из рациона ради здоровья.

"Длинноцепочечные жирные кислоты, которые содержатся в жирной пище, могут повышать уровень холестерина в крови. Высокий уровень холестерина связан со снижением эластичности артерий, что может привести к повышению кровяного давления и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, атеросклероз, инсульт и инфаркт", — объяснила она.

Однако не все жиры одинаково влияют на здоровье сердца и сосудов, напомнила медик. Ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, оливковом масле, авокадо и орехах, могут, наоборот, снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшать функции организма. Что же следует категорически исключить из ежедневного меню?

Прежде всего это пищевые продукты, богатые насыщенными жирами: колбасы, сосиски, жирное мясо, сливочное масло, сливки и полуфабрикаты. Не стоит увлекаться калорийными сладостями и снеками: пирожные, газировка, фастфуд, чипсы. Опасны для сердца солёные и консервированные продукты, такие как копчёности, орехи в специях, сыры и маринады.

Кроме того, алкоголь в больших количествах пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему. И, конечно, лучше отказаться от белого хлеба, каш быстрого приготовления и подобных блюд — все они резко приводят к скачкам сахара в крови. Врач посоветовала разнообразить рацион полезными продуктами: рыбой, зеленью, овощами, цельнозерновым хлебом, фруктами, орехами без соли.